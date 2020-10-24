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Жіноча збірна України з футболу здобула третю перемогу у відборі на Євро-2022

Київ • УНН

 • 13714 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У черговому матчі кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України на своєму полі перемогла команду Ірландії, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.

Задля збереження шансів на потрапляння до чемпіонату Європи “синьо-жовтим” не залишалося нічого іншого, як перемагати у трьох останніх матчах відбірного турніру. Особливо важливою була домашня зустріч із головним конкурентом у боротьбі за друге місце у групі — Ірландією.

Після стартової “розкачки” обидві команди почали створювати моменти. Краще виходило в ірландок — Маккейб зі стандарту потрапила в каркас воріт, а удар Пейн Саніна парирувала. Утім, контрвипади українок виявилися ефективнішими. Саме після одного з них рахунок було відкрито: О’Горман, перериваючи передачу з лівого краю, помилилася, і м’яч пройшов повз голкіпера прямісінько у ворота.

Далі українки відзначилися ударами у площину від Козлової та Хімич, а на 33-й хвилині гості здобули право пробити пенальті — у карному майданчику сфолила Шматко. Проте капітан збірної Ірландії Маккейб потужним пострілом із 11-ти метрів влучила у поперечину. До завершення першого тайму ірландки створили ще один гольовий момент, коли Джарретт вивели сам на сам, проте Шматко підстрахувала Саніну й вибила м’яч із лінії воріт. Українки не забували відповідати, зокрема, пробивали Андрущак та Апанащенко.

У другому таймі ірландки більше володіли ігровою перевагою, намагаючись відігратися. На 54-й хвилині небезпечно замикала простріл Джарретт, проте Саніна виручила. Пізніше О’Салліван пробила трохи вище воріт з лівого кута штрафного майданчика. На 90-й хвилині Козлова могла подвоїти перевагу України, проте її удар після флангової подачі виявився занадто слабким.

Додамо, у підсумку “синьо-жовті” втримали перевагу 1:0, а здобуті три очки допомогли команді піднятися на третю сходинку в групі. Проте задля збереження шансів на вихід до фінального турніру обов’язково треба перемагати в останніх двох матчах. Перший із них пройде 27 жовтня на виїзді з Грецією.

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