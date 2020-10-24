Женская сборная Украины по футболу одержала третью победу в отборе на Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В очередном матче квалификации Евро-2022 женская сборная Украины на своем поле победила команду Ирландии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Для сохранения шансов на попадание в чемпионат Европы “сине-желтым” не оставалось ничего другого, как побеждать в трех последних матчах отборочного турнира. Особенно важной была домашняя встреча с главным конкурентом в борьбе за второе место в группе — Ирландией.
После стартовой “раскачки” обе команды начали создавать моменты. Лучше получалось в ирландок — Маккейб со стандарта попала в каркас ворот, а удар Пейн Санина парировала. Впрочем, контрвыпады украинок оказались эффективными. Именно после одного из них счет был открыт: О’Горман, прерывая передачу с левого края, ошиблась, и мяч прошел мимо голкипера прямо в ворота.
Далее украинки отличились ударами в створ от Козловой и Химич, а на 33-й минуте гости получили право пробить пенальти — в штрафной сфолила Шматко. Однако капитан сборной Ирландии Маккейб мощным выстрелом с 11-ти метров попала в перекладину. До завершения первого тайма ирландки создали еще один голевой момент, когда Джарретт вывели один на один, однако Шматко подстраховала Санину и выбила мяч с линии ворот. Украинки не забывали отвечать, в частности, пробивали Андрущак и Апанащенко.
Во втором тайме ирландки больше владели игровым преимуществом, пытаясь отыграться. На 54-й минуте опасно замыкала прострел Джарретт, однако Санина выручила. Позже О’Салливан пробила чуть выше ворот с левого угла штрафной. На 90-й минуте Козлова могла удвоить преимущество Украины, однако ее удар после фланговой подачи оказался слишком слабым.
Добавим, в итоге “сине-желтые” удержали преимущество 1:0, а полученные три очка помогли команде подняться на третью строчку в группе. Однако для сохранения шансов на выход в финальный турнир обязательно надо побеждать в оставшихся двух матчах. Первый из них пройдет 27 октября на выезде с Грецией.