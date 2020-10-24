Третья победа подряд: Павелко поздравил национальную женскую сборную Украины по футболу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61379 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87094 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120205 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103705 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123022 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100117 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103634 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101823 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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4 марта, 07:12 • 101461 просмотра

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Третья победа подряд: Павелко поздравил национальную женскую сборную Украины по футболу

Третья победа подряд: Павелко поздравил национальную женскую сборную Украины по футболу

Киев  •  УНН

 • 12138 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко поздравил национальную женскую сборную Украины по футболу с третьей подряд победой в квалификации к ЕВРО-2022, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу автора.

"Третья подряд победа национальной женской сборной Украины в квалификации к ЕВРО-2022! Важнейший реванш "сине-желтых" в ирландок, который сохраняет нам шансы на выход в финальную часть континентального первенства! Команда Натальи Зинченко демонстрирует железный характер и яркий футбол. Приветствую наших болельщиков, всех футболисток сборной и их наставников с победой!", - написал он.

Напомним, в очередном матче квалификации ЕВРО-2022 женская сборная Украины на своем поле победила команду Ирландии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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