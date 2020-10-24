Третья победа подряд: Павелко поздравил национальную женскую сборную Украины по футболу

"Третья подряд победа национальной женской сборной Украины в квалификации к ЕВРО-2022! Важнейший реванш "сине-желтых" в ирландок, который сохраняет нам шансы на выход в финальную часть континентального первенства! Команда Натальи Зинченко демонстрирует железный характер и яркий футбол. Приветствую наших болельщиков, всех футболисток сборной и их наставников с победой!", - написал он.

Напомним, в очередном матче квалификации ЕВРО-2022 женская сборная Украины на своем поле победила команду Ирландии.