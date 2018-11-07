Жінку посадили на 3 роки за сепаратистські заклики у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Засуджено до трьох років позбавлення волі мешканку Сєвєродонецька за публічні антиукраїнські заклики. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Сєвєродонецький міський суд визнав винною місцеву мешканку у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій)”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що протягом 2014-2015 років особа брала активну участь в антиукраїнських групах в соціальній мережі “Вконтакте”, де поширювала інформацію із закликами до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом визнання терористичної організації “ЛНР” незалежною республікою та входження частини території України до складу Російської Федерації.
Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.
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Вироком Сєвєродонецького міського суду обвинуваченій особі було призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки та застосуванням спеціальної конфіскації майна.
Нагадаємо, суддю-сепаратистку на Донеччині засудили до 10 років.