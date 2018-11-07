Женщину посадили на 3 года за сепаратистские призывы в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Осуждена к трем годам лишения свободы жительница Северодонецка за публичные антиукраинские призывы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“Северодонецкий городской суд признал виновной местную жительницу в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий)”, - говорится в сообщении.
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Установлено, что в течение 2014-2015 годов эта особа принимала активное участие в антиукраинских группах в социальной сети “Вконтакте”, где распространяла информацию с призывами к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем признания террористической организации “ЛНР” независимой республикой и вхождения части территории Украины в состав Российской Федерации.
Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.
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Приговором Северодонецкого городского суда обвиняемой особе было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года и применением специальной конфискации имущества.
Напомним, судью-сепаратистку в Донецкой области приговорили к 10 годам.