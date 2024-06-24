Жінка, яка розтрощила могили військових, перебуватиме у медзакладі для психіатричної допомоги 60 діб - прокуратура
Київ • УНН
60-річна жінка з хуліганських спонукань завдала більше ніж 20 ударів палицею по могилах полеглих українських солдатів в Києві, пошкодивши меморіальні дошки і світильники, і була поміщена в психіатричний заклад на 60 днів.
Жінці, яку підозрюють у вчиненні наруги над могилами Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги на 60 днів. Жінка нанесла більше ніж 20 ударів палицею по могилах захисників. Про це у понеділок повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
За клопотанням слідчого, погодженого прокурором Печерської окружної прокуратури м.Києва, 60-річній жінці, підозрюваній у нарузі над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів
Як розповіли в прокуратурі, жінка з хуліганських мотивів нанесла понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки.
Нагадаємо
20 червня на території Аскольдової могили в м. Києві жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали її.
60-річну жінку підозрюють за ч. 3 статті 297 КК України — наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань.