Женщине, которую подозревают в совершении надругательства над могилами Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко брано меру пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи на 60 дней. Женщина нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

По ходатайству следователя, согласованного прокурором Печерской окружной прокуратуры г. Киева, 60-летней женщине, подозреваемой в надругательстве над могилами защитников Украины, совершенному из хулиганских побуждений, избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней - говорится в сообщении прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре, женщина из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки.

Напомним

20 июня на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко. Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали ее.

60-летнюю женщину подозревают по ч. 3 статьи 297 УК Украины — Надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений.