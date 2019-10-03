Жінка на Донеччині вночі впала у колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Жінка на Донеччині вночі впала у колодязь 8 метрів завглибшки, її витягли рятувальники і передали медикам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Повідомлення про те, що на вулиці Садова у селі Кам’янка Добропільського району на Донеччині у колодязь завглибшки 8 м впала жінка, рятувальники отримали 3 жовтня о 3:48.
На місці події бійці ДСНС обв’язали жінку рятувальною мотузкою та підняли її на поверхню, після чого передали співробітникам швидкої медичної допомоги.
Від ДСНС залучалось чотири рятувальники та одна одиниця техніки.
Нагадаємо, чоловік, надягнувши родичці мішок на голову, втопив її у колодязі.