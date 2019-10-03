Женщина в Донецкой области ночью упала в колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Женщина в Донецкой области ночью упала в колодец 8 метров глубиной, ее вытащили спасатели и передали медикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Сообщение о том, что на улице Садовая в селе Каменка Добропольского района Донецкой области в колодец глубиной 8 м упала женщина, спасатели получили 3 октября в 3:48.
На месте происшествия бойцы ГСЧС обвязали женщину спасательной веревкой и подняли ее на поверхность, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
От ГСЧС привлекалось четыре спасателя и одна единица техники.
Напомним, мужчина, надев родственнице мешок на голову, утопил ее в колодце.