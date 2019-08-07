Чоловік, надягнувши родичці мішок на голову, втопив її у колодязі - поліція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Співробітники Кодимського відділення поліції Одеської поліції затримали жителя району за підозрою у вбивстві родички, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у регіоні.

“39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надів їй на голову мішок і вкинув у колодязь. Свідком цього свавілля був зять жінки, але зарадити лихові він не зміг через надмірне сп’яніння. Правоохоронці, яким повідомили про подію, дістали 53-річну жінку з колодязя вже без ознак життя. Згідно з висновком судмедексперта, причина її смерті — утоплення”, — вказано у повідомленні поліції.

Підозрюваного поліцейські розшукали на залізничному вокзалі в місті Кодима. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як зазначав УНН, за сексуальне насильство над дітьми ґвалтівник проведе 14 років за гратами.

Українські Національні Новини

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