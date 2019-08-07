Человек, надев родственнице мешок на голову, утопил ее в колодце - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сотрудники Кодимского отделения полиции Одесской полиции задержали жителя района по подозрению в убийстве родственников, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
“39-летний мужчина, поссорившись с тещей своего брата во время хмельного застолья, надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Свидетелем этого беспредела был зять женщины, но помочь беде он не смог из-за чрезмерного опьянения. Правоохранители, которым сообщили о происшествии, получили 53-летнюю женщину из колодца уже без признаков жизни. Согласно заключению судмедэксперта, причина его смерти — утопление”, — указано в сообщении полиции.
Подозреваемого полицейские разыскали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
До избрания меры пресечения фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Как отмечал УНН, за сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой.