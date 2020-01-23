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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Жертвами циклону "Глорія" в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Внаслідок циклону “Глорія” в Іспанії станом на четвер, 23 січня, загинули вже щонайменше 13 осіб. Декілька людей, як заявили їхні рідні, зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Жертвами циклону "Глорія" в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей

Від минулих вихідних передусім на східному узбережжі Іспанії вирують сильні вітри, пройшли потужні дощі і снігопади. Від них, зокрема, потерпає Каталонія, де зафіксовано підтоплення.

Раніше УНН повідомляв про 10 жертв.

Попри те, що 23 січня погодні умови в більшості регіонів країни значно покращилися, місто Жирона в Каталонії все ще потерпає від стихії. У ньому затоплені багато доріг, також є проблеми з питною водою. Через аварію у декількох районах міста обмежено водопостачання.

Крім того, вода зруйнувала кілька мостів, дороги тимчасово закриті. Внаслідок негоди у багатьох школах скасовано заняття. Загальний обсяг збитків в країні поки невідомий.

Серед загиблих, зокрема, є й українець.

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