В Іспанії кількість жертв через шторм "Глорія" зросла до 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Щонайменше десять людей загинуло через шторм "Глорія" в Іспанії, ще четверо зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на EFE.
"Бурхливий шторм "Глорія" почав стихати після чотирьох днів сильного снігу, вітру, дощу та хвиль, залишивши після себе щонайменше десятьох загиблих та четверо зниклих безвісти, хоча не виключається, що в найближчі години він може посилитися в деяких конкретних районах", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що десятою жертвою став 69-річний житель Палафружеля, який вночі відправився до міського порту Паламос в Жироні, щоб перевірити свій човен. Його змило хвилею в бурхливе море.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 8 загиблих через шторм в Іспанії. Серед них - українець.