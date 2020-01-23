В Испании число жертв из-за шторма "Глория" возросло до 10 человек

"Бурный шторм "Глория" начал стихать после четырех дней сильного снега, ветра, дождя и волн, оставив после себя по меньшей мере десять погибших и четверо пропавших без вести, хотя не исключается, что в ближайшие часы он может усилиться в некоторых конкретных районах", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что десятой жертвой стал 69-летний житель Палафружеля, который ночью отправился в городской порт Паламос в Жироне, чтобы проверить свою лодку. Его смыло волной в бурное море.

Напомним, ранее сообщалось о 8 погибших из-за шторма в Испании. Среди них - украинец.