В Испании число жертв из-за шторма "Глория" возросло до 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По меньшей мере десять человек погибли из-за шторма "Глория" в Испании, еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE.
"Бурный шторм "Глория" начал стихать после четырех дней сильного снега, ветра, дождя и волн, оставив после себя по меньшей мере десять погибших и четверо пропавших без вести, хотя не исключается, что в ближайшие часы он может усилиться в некоторых конкретных районах", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что десятой жертвой стал 69-летний житель Палафружеля, который ночью отправился в городской порт Паламос в Жироне, чтобы проверить свою лодку. Его смыло волной в бурное море.
Напомним, ранее сообщалось о 8 погибших из-за шторма в Испании. Среди них - украинец.