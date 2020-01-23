Жертвами циклона "Глория" в Испании стали уже по меньшей мере 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Вследствие циклона "Глория" в Испании по состоянию на четверг, 23 января, погибли уже по меньшей мере 13 человек. Несколько человек, как заявили их родные, пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
С прошлых выходных, прежде всего на восточном побережье Испании, бушуют сильные ветры, прошли мощные дожди и снегопады. От них, в частности, страдает Каталония, где зафиксировано подтопление.
Ранее УНН сообщал о 10 жертв.
Несмотря на то, что 23 января погодные условия в большинстве регионов страны значительно улучшились, город Жирона в Каталонии все еще страдает от стихии. В нем затоплены многие дороги, также есть проблемы с питьевой водой. Из-за аварии в нескольких районах города ограничено водоснабжение.
Кроме того, вода разрушила несколько мостов, дороги временно закрыты. Вследствие непогоды во многих школах отменены занятия. Общий объем убытков в стране пока неизвестен.
Среди погибших, в частности, есть и украинец.