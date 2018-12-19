Жебрівський написав заяву про складання повноважень аудитора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Призначений Президентом аудитором Національного антикорупційного бюро України, колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що написав заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ до Адміністрації Президента України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"15.11.18 я направив заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ до Адміністрації Президента України і з сьогоднішнього дня вважаю себе вільним від цих обов’язків", - зазначив він.
Він заявив, що поновлює свою участь у політичному процесі, у тому числі - для боротьби з корупцією.
Нагадаємо, Президент України призначив до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ Павла Жебрівського у червні.