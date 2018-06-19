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Президент призначив Павла Жебрівського аудитором НАБУ

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України призначив до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ Павла Жебрівського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

Прес-службу президента опубліковала наказ про визначення особи до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

“Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України „Про Національне антикорупційне бюро України“ постановляю:

1. Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”, — вказано у документі.

Як повідомляв УНН, Порошенко провів розмову з директором МВФ Лагард щодо закону про Антикорупційний суд.

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