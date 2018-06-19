Президент назначил Павла Жебривского в состав комиссии внешнего контроля НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины назначил в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ Павла Жебривского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Пресс-служба президента опубликовала приказ об определении лица в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.
“Согласно части шестой статьи 26 Закона Украины „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“ постановляю:
1. Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — указано в документе.
Как сообщал УНН, Порошенко провел беседу с директором МВФ Лагард по закону о Антикоррупционный суд.