Зґвалтування українки у Варшаві: що відомо

У столиці Польщі в ніч на понеділок ґвалтівник напав на українку. За даними тамтешніх ЗМІ чоловік приставив дівчині до горла ніж, душив і зривав з неї одяг, після чого зґвалтував та кинув на сходах перед будинком. Дівчину доставили у лікарню в важкому стані. Ймовірного нападника вже затримали пише УНН.

Деталі

Зґвалтування сталось в ніч на понеділок у центрі Варшави. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, 20-річна українка вранці поверталася до своєї квартири.

Судячи з записів камер відеоспостереження чоловік відстежував дівчину від вулиці Журав’я. Коли жінка опинилася на висоті багатоквартирного будинку №34, зловмисник одягнув їй на голову балаклаву, витягнув ніж, схопив її ззаду та потягнув перед вхідними воротами.

Журналісти розповідають, що кривдник душив жінку та зривав з неї одяг. Весь інцидент тривав кілька хвилин. Потім зловмисник затягнув молоду жінку у сусідній багатоквартирний будинок на сходову клітину, і там зґвалтував.

Після цього він залишив її на сходах перед воротами та пішов геть. Дорогою він розкидав її речі, сів у трамвай і поїхав у бік Мокотова.

Зазначається, що на записах видно, що цей інцидент бачили перехожі, але люди проходили повз, і на дії зловмисника ніхто не відреагував.

Є записи, на яких видно, як поруч по тротуару йдуть дві дівчини. Вони щось кричали, але нападника це не зупинило. Тоді йшла пара, хлопець і дівчина, але вони теж проходили повз і не реагували, – розповіла жінка, яка має записи камери.

Зреагував лише охоронець, який збирався на ранкову зміну. Він знайшов роздягнену дівчину на сходах і одразу викликав служби. Через кілька хвилин на місце приїхала поліція та швидка допомога.

Якби не охоронець, який вийшов на роботу на ранкову зміну, невідомо, як би склалася доля цієї страшенно скривдженої жінки. Він знайшов її на сходах перед воротами і покликав на допомогу. – йдеться у повідомленні.

Дівчину у важкому стані доставили до лікарні. Поліцейські негайно почали пошук зловмисника. Буквально за кілька годин чоловіка з камер відеоспостереження знайшли та затримали його. Зазначається, що ймовірний нападник переховувався у своїй квартирі на вулиці Раковецька в Мокотові.

Копи додали, що під час обшуку в квартирі підозрюваного у пограбуванні та зґвалтуванні виявили книги кримінальної тематики. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.