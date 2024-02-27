Изнасилование украинки в Варшаве: что известно
Киев • УНН
Украинка была изнасилована в Варшаве мужчиной, который напал на нее с ножом, душил, срывал с нее одежду и изнасиловал на лестнице перед ее домом, после чего оставил ее там в тяжелом состоянии.
В столице Польши в ночь на понедельник насильник напал на украинку. По данным тамошних СМИ мужчина приставил девушке к горлу нож, душил и срывал с нее одежду, после чего изнасиловал и бросил на лестнице перед домом. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вероятного нападающего уже задержали пишет УНН.
Детали
Изнасилование произошло в ночь на понедельник в центре Варшавы. Как сообщают местные СМИ, 20-летняя украинка утром возвращалась в свою квартиру.
Судя по записям камер видеонаблюдения мужчина отслеживал девушку от улицы Журавья. Когда женщина оказалась на высоте многоквартирного дома №34, злоумышленник надел ей на голову балаклаву, вытащил нож, схватил ее сзади и потянул перед входными воротами.
Журналисты рассказывают, что обидчик душил женщину и срывал с нее одежду. Весь инцидент длился несколько минут. Затем злоумышленник затащил молодую женщину в соседний многоквартирный дом на лестничную клетку, и там изнасиловал.
После этого он оставил ее на лестнице перед воротами и ушел. По дороге он разбросал ее вещи, сел в трамвай и поехал в сторону Мокотова.
Отмечается, что на записях видно, что этот инцидент видели прохожие, но люди проходили мимо, и на действия злоумышленника никто не отреагировал.
Есть записи, на которых видно, как рядом по тротуару идут две девушки. Они что-то кричали, но нападавшего это не остановило. Тогда шла пара, парень и девушка, но они тоже проходили мимо и не реагировали, - рассказала женщина, которая имеет записи камеры.
Отреагировал только охранник, который собирался на утреннюю смену. Он нашел раздетую девушку на лестнице и сразу вызвал службы. Через несколько минут на место приехала полиция и скорая помощь.
Если бы не охранник, который вышел на работу на утреннюю смену, неизвестно, как бы сложилась судьба этой страшно обиженной женщины. Он нашел ее на лестнице перед воротами и позвал на помощь.
Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские немедленно начали поиск злоумышленника. Буквально через несколько часов мужчину с камер видеонаблюдения нашли и задержали его. Отмечается, что предполагаемый нападающий скрывался в своей квартире на улице Раковецкая в Мокотове.
Копы добавили, что во время обыска в квартире подозреваемого в ограблении и изнасиловании обнаружили книги криминальной тематики. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.
Изнасилование украинки в Варшаве: что известно
Украинка была изнасилована в Варшаве мужчиной, который напал на нее с ножом, душил, срывал с нее одежду и изнасиловал на лестнице перед ее домом, после чего оставил ее там в тяжелом состоянии.
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