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Изнасилование украинки в Варшаве: что известно

Изнасилование украинки в Варшаве: что известно

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 18:54  •  13221 просмотра

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Украинка была изнасилована в Варшаве мужчиной, который напал на нее с ножом, душил, срывал с нее одежду и изнасиловал на лестнице перед ее домом, после чего оставил ее там в тяжелом состоянии.

В столице Польши в ночь на понедельник насильник напал на украинку. По данным тамошних СМИ  мужчина приставил девушке к горлу нож, душил и срывал с нее одежду, после чего изнасиловал и бросил на лестнице перед домом.  Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вероятного нападающего уже задержали пишет УНН

Детали

Изнасилование произошло в ночь на понедельник в центре Варшавы. Как сообщают местные СМИ, 20-летняя украинка утром возвращалась в свою квартиру. 

Судя по записям камер видеонаблюдения мужчина отслеживал девушку от улицы Журавья. Когда женщина оказалась на высоте многоквартирного дома №34, злоумышленник надел ей на голову балаклаву, вытащил нож, схватил ее сзади и потянул перед входными воротами. 

Журналисты рассказывают, что обидчик душил женщину и срывал с нее одежду. Весь инцидент длился несколько минут. Затем злоумышленник затащил молодую женщину в соседний многоквартирный дом на лестничную клетку, и там изнасиловал. 

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После этого он оставил ее на лестнице перед воротами и ушел. По дороге он разбросал ее вещи, сел в трамвай и поехал в сторону Мокотова.

Отмечается, что на записях видно, что этот инцидент видели прохожие, но люди проходили мимо, и на действия злоумышленника никто не отреагировал. 

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Есть записи, на которых видно, как рядом по тротуару идут две девушки. Они что-то кричали, но нападавшего это не остановило. Тогда шла пара, парень и девушка, но они тоже проходили мимо и не реагировали, - рассказала женщина, которая имеет записи камеры. 

Отреагировал только охранник, который собирался на утреннюю смену. Он нашел раздетую девушку на лестнице и сразу вызвал службы. Через несколько минут на место приехала полиция и скорая помощь.

Если бы не охранник, который вышел на работу на утреннюю смену, неизвестно, как бы сложилась судьба этой страшно обиженной женщины. Он нашел ее на лестнице перед воротами и позвал на помощь.

- говорится в сообщении.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские немедленно начали поиск злоумышленника. Буквально через несколько часов мужчину с камер видеонаблюдения нашли и задержали его. Отмечается, что предполагаемый нападающий скрывался в своей квартире на улице Раковецкая в Мокотове.

Копы добавили, что во время обыска в квартире подозреваемого в ограблении и изнасиловании обнаружили книги криминальной тематики. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
varshavaВаршава
Зґвалтування українки у Варшаві: що відомо
Rape of a Ukrainian woman in Warsaw: what is known
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