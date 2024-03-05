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Зґвалтували дівчину під час захоплення Харківщини: судитимуть двох російських військовослужбовців

Київ • УНН

 • 23879 перегляди

Полковника російської армії та його підлеглого, водія, судитимуть за зґвалтування дівчини під час окупації росією населеного пункту в Харківській області України.

Зґвалтували дівчину під час захоплення Харківщини: судитимуть двох російських військовослужбовців

У злочині звинувачують 45-річного полковника армії рф з позивним "Вовк", а також 22-річного водія "Малого". Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, пише УНН.

Деталі

Навесні 2022 року, під час окупації одного з населених пунктів Харківської області, російським військовослужбовцем була зґвалтована дівчина.

Правоохоронці ідентифікували воєнного злочинця: це 45-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії західного військового округу зс рф з позивним "Вовк". До злочину також причетний його підлеглий — 22-річний водій 752-ого мотострілецького полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії зс рф на прізвисько "Малой",

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обидва окупанти обходили будинки та проводили "перевірки" у місцевого населення. В одному із домоволодінь підлеглий запропонував дівчині "повечеряти" з його командиром, але отримав відмову.

Пізніше обвинувачені повернулись до того ж будинку. Дівчина перебувала у підвалі через шквальні обстріли з боку зс рф разом зі своєю родиною. Окупанти вивели звідти її батька та приставили до його скроні пістолет. Вони зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі, і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов.Командир затягнув дівчину у будинок та зґвалтував її. Весь час у руці він тримав пістолет та погрожував розстріляти потерпілу.

Під час оглядів місць дислокації військових рф, зокрема в так званій комендатурі, правоохоронці виявили жорсткий диск, оглядом якого було встановлено допит потерпілої про вчинення щодо неї сексуальних дій. Будь-яких інших доказів, які б свідчили про комплекс заходів, направлених на притягненнях винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлено не було.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо

Чотирьом російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру за катування цивільного населення в окупованих районах Київської області з порушенням законів та звичаїв війни.

Ольга Розгон

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