Изнасиловали девушку во время захвата Харьковщины: будут судить двух российских военнослужащих

В преступлении обвиняют 45-летнего полковника армии рф с позывным "Волк", а также 22-летнего водителя "Малого". Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Весной 2022 года, во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области, российским военнослужащим была изнасилована девушка.

Правоохранители идентифицировали военного преступника: это 45-летний полковник, командир 99-ого самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии западного военного округа ВС РФ с позывным "Волк". К преступлению также причастен его подчиненный - 22-летний водитель 752-ого мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ по кличке "Малой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, оба оккупанта обходили дома и проводили "проверки" у местного населения. В одном из домовладений подчиненный предложил девушке "поужинать" с его командиром, но получил отказ.

Позже обвиняемые вернулись в тот же дом. Девушка находилась в подвале из-за шквальных обстрелов со стороны ссс рф вместе со своей семьей. Оккупанты вывели оттуда ее отца и приставили к его виску пистолет. Они закрыли всех других членов семьи в подвале, и водитель должен был следить за тем, чтобы никто не вышел. командир затащил девушку в дом и изнасиловал ее. Все время в руке он держал пистолет и угрожал расстрелять потерпевшую.

Во время осмотров мест дислокации военных РФ, в частности в так называемой комендатуре, правоохранители обнаружили жесткий диск, осмотром которого был установлен допрос потерпевшей о совершении в отношении нее сексуальных действий. Любых других доказательств, свидетельствующих о комплексе мероприятий, направленных на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, установлено не было.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух российских военных по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.