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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Зерновий коридор": у Стамбулі запрацював координаційний центр – ЗМІ

"Зерновий коридор": у Стамбулі запрацював координаційний центр – ЗМІ

Київ • УНН

 • 117734 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У турецькому Стамбулі запрацював координаційний центр за участю представників України, росії та ООН, який стежитиме за "зерновим коридором". Про це повідомляє Hurriyet, передає УНН.

Цитата

"Представники росії та України, а також представник ООН зараз працюють з Туреччиною у спільному координаційному центрі. Робота почалася відповідно до досягнутої нами домовленістю. Ми хочемо, щоб все було так, як зазначено у меморандумі", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Нагадаємо

22 липня представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси.

Українські Національні Новини

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