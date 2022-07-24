"Зерновий коридор": у Стамбулі запрацював координаційний центр – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У турецькому Стамбулі запрацював координаційний центр за участю представників України, росії та ООН, який стежитиме за "зерновим коридором". Про це повідомляє Hurriyet, передає УНН.
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"Представники росії та України, а також представник ООН зараз працюють з Туреччиною у спільному координаційному центрі. Робота почалася відповідно до досягнутої нами домовленістю. Ми хочемо, щоб все було так, як зазначено у меморандумі", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Нагадаємо
22 липня представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.
23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси.