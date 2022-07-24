"Зерновий коридор": у Стамбулі запрацював координаційний центр – ЗМІ

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"Представники росії та України, а також представник ООН зараз працюють з Туреччиною у спільному координаційному центрі. Робота почалася відповідно до досягнутої нами домовленістю. Ми хочемо, щоб все було так, як зазначено у меморандумі", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Нагадаємо

22 липня представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси.