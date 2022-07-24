"Зерновой коридор": в Стамбуле заработал координационный центр – СМИ

Цитата

"Представители россии и Украины, а также представитель ООН сейчас работают с Турцией в совместном координационном центре. Работа началась в соответствии с достигнутой нами договоренностью. Мы хотим, чтобы все было так, как отмечено в меморандуме", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Напомним

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы.