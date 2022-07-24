"Зерновой коридор": в Стамбуле заработал координационный центр – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В турецком Стамбуле заработал координационный центр с участием представителей Украины, россии и ООН, который будет следить за "зерновым коридором". Об этом сообщает Hurriyet, передает УНН.
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"Представители россии и Украины, а также представитель ООН сейчас работают с Турцией в совместном координационном центре. Работа началась в соответствии с достигнутой нами договоренностью. Мы хотим, чтобы все было так, как отмечено в меморандуме", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Напомним
22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.
23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы.