Зеленський звернувся до Трампа: чого Україна очікує від США

Президент Володимир Зеленський сподівається на подальшу підтримку України з боку США та очікує, що Вашингтон залишатиметься лідером вільного світу. Він наголосив, що американська допомога є вкрай важливою для українського народу.

Про це він сказав у межах засідання країн G7, передає УНН.

"Ми всі знаємо про його силу (Трампа - ред.) і сподіваємося, пане Президенте, що вона допоможе зробити "мир через силу" реальністю — мир, що ґрунтується на гарантіях безпеки від Америки, від Європи та всіх, хто здатен захистити — військових, економічних і політичних гарантіях", - сказав Зеленський.

Він додав, що від самого початку цієї війни Україна прагнула миру.

"І зараз, як ніколи, віримо, що справжній і тривалий мир можливий — якщо ми будемо разом. І дуже важливо, щоб ми працювали спільно, щоб за столом переговорів із росією були найсильніші захисники свободи — Америка, Європа та Україна. Саме там може бути укладена реальна мирна угода, яка не лише припинить вбивства зараз, але й унеможливить загибель тисяч наших людей у російському полоні, на окупованих територіях і від майбутніх атак", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо

За словами українського джерела CNN, офіційний Київ допрацював проект ресурсної угоди між США та Україною, зробивши "все можливе" відповідно до мети організації "прийнятних умов".