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Зеленський звернувся до Трампа: чого Україна очікує від США

Київ • УНН

 • 24868 перегляди

Президент Зеленський закликав Трампа допомогти досягти миру через військові та економічні гарантії безпеки від США. Україна прагне мирних переговорів з росією за участю найсильніших захисників свободи.

Президент Володимир Зеленський сподівається на подальшу підтримку України з боку США та очікує, що Вашингтон залишатиметься лідером вільного світу. Він наголосив, що американська допомога є вкрай важливою для українського народу.

Про це він сказав у межах засідання країн G7, передає УНН.

"Ми всі знаємо про його силу (Трампа - ред.) і сподіваємося, пане Президенте, що вона допоможе зробити "мир через силу" реальністю — мир, що ґрунтується на гарантіях безпеки від Америки, від Європи та всіх, хто здатен захистити — військових, економічних і політичних гарантіях", - сказав Зеленський.

Він додав, що від самого початку цієї війни Україна прагнула миру.

"І зараз, як ніколи, віримо, що справжній і тривалий мир можливий — якщо ми будемо разом. І дуже важливо, щоб ми працювали спільно, щоб за столом переговорів із росією були найсильніші захисники свободи — Америка, Європа та Україна. Саме там може бути укладена реальна мирна угода, яка не лише припинить вбивства зараз, але й унеможливить загибель тисяч наших людей у російському полоні, на окупованих територіях і від майбутніх атак", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо

За словами українського джерела CNN, офіційний Київ допрацював проект ресурсної угоди між США та Україною, зробивши "все можливе" відповідно до мети організації "прийнятних умов". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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