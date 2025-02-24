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Зеленский обратился к Трампу: чего Украина ожидает от США

Зеленский обратился к Трампу: чего Украина ожидает от США

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский призвал Трампа помочь достичь мира через военные и экономические гарантии безопасности от США. Украина стремится к мирным переговорам с Россией с участием сильнейших защитников свободы.

Президент Владимир Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны США и ожидает, что Вашингтон будет оставаться лидером свободного мира. Он подчеркнул, что американская помощь является крайне важной для украинского народа.

Об этом он сказал в рамках заседания стран G7, передает УНН.

"Мы все знаем о его силе (Трампа - ред.) и надеемся, господин Президент, что она поможет сделать "мир через силу" реальностью - мир, основанный на гарантиях безопасности от Америки, от Европы и всех, кто способен защитить - военных, экономических и политических гарантиях", - сказал Зеленский.

Он добавил, что с самого начала этой войны Украина стремилась к миру.

"И сейчас, как никогда, верим, что настоящий и длительный мир возможен - если мы будем вместе. И очень важно, чтобы мы работали совместно, чтобы за столом переговоров с россией были сильнейшие защитники свободы - Америка, Европа и Украина. Именно там может быть заключено реальное мирное соглашение, которое не только прекратит убийства сейчас, но и сделает невозможным гибель тысяч наших людей в российском плену, на оккупированных территориях и от будущих атак", - отметил Зеленский.

Напомним

По словам украинского источника CNN, официальный Киев доработал проект ресурсного соглашения между США и Украиной, сделав "все возможное" в соответствии с целью организации "приемлемых условий". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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