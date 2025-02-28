Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, обговорили продовження військової допомоги
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Обговорили військову допомогу, гарантії безпеки та перспективи завершення війни.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Вони обговорили продовження військової допомоги Україні та важливість надійних гарантій безпеки, передає УНН.
Важливий візит до Америки. Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин
Зеленський подякував за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії.
Доповнення
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що підписання угоди з США щодо рідкоземельних металів повинно сприяти збільшенню постачання озброєнь для України.