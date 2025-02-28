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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38619 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, обговорили продовження військової допомоги

Київ • УНН

 • 30291 перегляди

Президент України провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Обговорили військову допомогу, гарантії безпеки та перспективи завершення війни.

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, обговорили продовження військової допомоги

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Вони обговорили продовження військової допомоги Україні та важливість надійних гарантій безпеки, передає УНН.

Важливий візит до Америки. Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших перемовин

- написав Зеленський. 

Зеленський подякував за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії.

Доповнення

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що підписання угоди з США щодо рідкоземельних металів повинно сприяти збільшенню постачання озброєнь для України. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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