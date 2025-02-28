Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, обсудили продолжение военной помощи
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и перспективы завершения войны.
Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Они обсудили продолжение военной помощи Украине и важность надежных гарантий безопасности, передает УНН.
Важный визит в Америку. Встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Продолжение военной помощи нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, встреча с Президентом Трампом, усилия для достижения справедливого и прочного мира, наше видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности стали главными темами наших переговоров
Зеленский поблагодарил за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии.
Дополнение
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что подписание соглашения с США по редкоземельным металлам должно способствовать увеличению поставок вооружений для Украины.