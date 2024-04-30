Зеленський зі Столтенбергом зустрілися з офіцерами, які проходять курси освіти за стандартами НАТО
Київ • УНН
Зеленський і Столтенберг зустрілися з офіцерами, які проходять навчальні курси НАТО, обговоривши посилення протиповітряної оборони та членство України в НАТО.
Президент Володимир Зеленський із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зустрілися з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. Про це повідомив Зеленський, передає УНН.
"Разом із Єнсом Столтенбергом зустрілися з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО", - написав Зеленський.
Він повідомив, що вони поспілкувалися на різні теми, від посилення протиповітряної оборони до повноправного членства України в НАТО.
"Завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – досвід захисту життя в сучасній війні. Безпека, яку виборює Україна, обовʼязково стане спільною безпекою всієї нашої Європи, коли фактична реальність буде визнана де-юре – коли Україна приєднається до Альянсу. Дякую кожному й кожній, хто впроваджує стандарти НАТО у Силах оборони України та будує нашу взаємодію на десятиліття вперед", - сказав Зеленський.
Доповнення
29 квітня Генсек НАТО Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва та зустрівся із Зеленським.