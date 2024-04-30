Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  75167 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  131638 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  141947 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  201108 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  167885 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186842 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161048 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142987 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126983 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99220 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  304812 просмотра

Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

Зеленский и Столтенберг встретились с офицерами, которые проходят учебные курсы НАТО, обсудив усиление противовоздушной обороны и членство Украины в НАТО.

Война •   •  7684 просмотра
Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

Семь автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для украинских военных, были изъяты после того, как местный житель попытался незаконно продать их без уплаты налогов в Бучанском районе Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  5623 просмотра
На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

Макрон стремится углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпином.

Война •   •  6867 просмотра
Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии

Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии в результате российской атаки на Одессу ракетой «Искандер» с кассетными боеприпасами, которая, по мнению следователей, была намеренно предназначена для того, чтобы вызвать максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Война •   •  6585 просмотра
Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии

Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

В раменском районе подмосковья загорелся склад с полиэтиленовыми и пластиковыми трубами, площадь пожара превысила 2 000 квадратных метров.

Новости Мира •   •  5617 просмотра
Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

Сегодня утром вражеские беспилотники попали в зерновой склад в одном из сел Новгород-Северской громады, что вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.

Война •   •  8887 просмотра
Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

5 российских военнослужащих получили ранения в результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму прошлой ночью, сообщают в медиа.

Война •   •  11285 просмотра
В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

В связи с военным положением в Украине 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для банков и системы электронных платежей Национального банка.

Общество •   •  11058 просмотра
Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

В Киеве начался демонтаж массивной композиции в честь Переяславской рады под Аркой Свободы украинского народа (бывшей Аркой Дружбы народов) - после многодневного процесса памятник будет храниться в Государственном музее авиации.

политика •   •  11244 просмотра
В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

Атака на Харьков: россияне попали в здание одного из предприятий

россияне атаковали Харьков, попав в жилой район и здание предприятия, есть погибший и раненые.

Война •   •  14846 просмотра
Атака на Харьков: россияне попали в здание одного из предприятий