Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

Президент Владимир Зеленский с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.

"Вместе с Йенсом Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО", - написал Зеленский.

Он сообщил, что они пообщались на разные темы, от усиления противовоздушной обороны до полноправного членства Украины в НАТО.

"Благодаря поддержке партнеров наши военные осваивают современное западное оружие и делают общим наш опыт - опыт защиты жизни в современной войне. Безопасность, за которую борется Украина, обязательно станет общей безопасностью всей нашей Европы, когда фактическая реальность будет признана де-юре - когда Украина присоединится к Альянсу. Спасибо каждому и каждой, кто внедряет стандарты НАТО в Силах обороны Украины и строит наше взаимодействие на десятилетия вперед", - сказал Зеленский.

Дополнение

29 апреля Генсек НАТО Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским.