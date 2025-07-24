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Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, запропонувавши Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про антикорупційні органи. Обговорено також ситуацію на фронті та потребу у фінансуванні виробництва дронів.

Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом і запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про діяльність антикорупційних органів. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти

- написав Зеленський.

Президент наголосив, що з боку Німеччини є готовність допомагати і продовжувати підтримку.

Обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні. Дякую

- повідомив Зеленський.

Також він поінформував Мерца щодо ситуації на фронті та потребі в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.

Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів

- наголосив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на зміцнення системи правопорядку та незалежності антикорупційних органів. Документ також передбачає захист від російського впливу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
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