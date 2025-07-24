Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом і запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про діяльність антикорупційних органів. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти - написав Зеленський.

Президент наголосив, що з боку Німеччини є готовність допомагати і продовжувати підтримку.

Обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластеру. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні. Дякую - повідомив Зеленський.

Також він поінформував Мерца щодо ситуації на фронті та потребі в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.

Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів - наголосив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на зміцнення системи правопорядку та незалежності антикорупційних органів. Документ також передбачає захист від російського впливу.