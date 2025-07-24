Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о независимости антикоррупционных органов
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, предложив Германии присоединиться к экспертизе законопроекта об антикоррупционных органах. Обсуждены также ситуация на фронте и потребность в финансировании производства дронов.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о деятельности антикоррупционных органов. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны россии на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь
Президент подчеркнул, что со стороны Германии есть готовность помогать и продолжать поддержку.
Обсудили реализацию наших договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. Есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе. Спасибо
Также он проинформировал Мерца о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов.
Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и независимости антикоррупционных органов. Документ также предусматривает защиту от российского влияния.