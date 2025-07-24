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Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о независимости антикоррупционных органов

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, предложив Германии присоединиться к экспертизе законопроекта об антикоррупционных органах. Обсуждены также ситуация на фронте и потребность в финансировании производства дронов.

Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о независимости антикоррупционных органов

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о деятельности антикоррупционных органов. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны россии на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что со стороны Германии есть готовность помогать и продолжать поддержку.

Обсудили реализацию наших договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. Есть абсолютная поддержка Германии в этом вопросе. Спасибо

- сообщил Зеленский.

Также он проинформировал Мерца о ситуации на фронте и потребности в дополнительном финансировании для производства дронов.

Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков

- подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и независимости антикоррупционных органов. Документ также предусматривает защиту от российского влияния.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
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Европейский Союз
Германия
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