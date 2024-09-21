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Зеленський заявив про готовність бачити росію на другому Саміті миру

Зеленський заявив про готовність бачити росію на другому Саміті миру

Київ • УНН

 • 18191 перегляди

Президент України заявив про готовність бачити росію на другому Саміті миру. Три пункти майбутнього плану перемоги вже підготовлені, весь план буде готовий до початку листопада.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність бачити росію на другому Саміті миру. Наразі вже підготовлені три пункти майбутнього плану перемоги і Україна буде говорити з будь-якими представниками рф щодо завершення війни, передає УНН.

Деталі

"Ми заявили, що готові бачити росію на другому саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії - всі сказали, що росія повинна бути на другому саміті. Бо воює росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни. Тому ми активно працюємо над нашим планом, три пункти уже підготовлені - зустрічі в онлайн-форматі відбулись. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план, і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати", - сказав Зеленський.

Ідеться про зустрічі в онлайн-форматі щодо пунктів Формули миру, які відбулись за участі представників країн, які підтримали формулу.

Нагадаємо

Президент України закликав посилити підтримку для проведення Саміту миру, який завершить війну. Зеленський наголосив, що мир має бути надійним, а не заморожуванням конфлікту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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