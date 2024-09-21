Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности видеть россию на втором Саммите мира, сейчас уже подготовлены три пункта будущего плана победы, и Украина будет говорить с любыми представителями рф относительно завершения войны, передает УНН.

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"Мы заявили, что готовы видеть россию на втором саммите, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии - все сказали, что россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны. Поэтому мы активно работаем над нашим планом, три пункта уже подготовлены - встречи в онлайн-формате состоялись. Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план, и есть что показать. Если им не нравится, будет понятна их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодня они именно так и хотят, просто продолжать", - сказал Зеленский.

Речь идет о встречах в онлайн-формате по пунктам Формулы мира, которые состоялись при участии представителей стран, поддержавших формулу.

Напомним

Президент Украины призвал усилить поддержку для проведения Саммита мира, который завершит войну. Зеленский отметил, что мир должен быть надежным, а не замораживанием конфликта.