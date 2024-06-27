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Зеленський відповів, чи не занепокоєний можливістю скорочення підтримки Франції на тлі виборів

Київ • УНН

 • 22189 перегляди

Зеленський сподівається, що більшість країн підтримають Україну, незважаючи на потенційні політичні зміни, оскільки боротьба йде за свободу і за те, щоб бути на правильному боці історії.

Зеленський відповів, чи не занепокоєний можливістю скорочення підтримки Франції на тлі виборів

Президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чи не занепокоєний можливістю потенційного скорочення підтримки з боку Франції на тлі позачергових парламентських виборів в країні, вказав, що сподівається, що "більшість країн будуть на правильному боці історії, на нашому боці". Про це він сказав журналістам по прибуттю на саміт лідерів ЄС, пише УНН.

Деталі

"Я впевнений, що все засноване на підтримці людей, простих людей, ви знаєте, що лідери, партії, політичні лідери та уряди завжди будують свої думки та рішення лише на підтримці суспільства. І тому я сподіваюся, що навіть якщо... звичайно, це рішення, ви знаєте, вибори, це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо натиснути на це і не хочемо цього. Це про cвободу. Це, до речі, про цінності, за які ми боремося. Отже, і тому я сподіваюся, що більшість країн будуть на правильному боці історії, на нашому боці", - вказав Зеленський.

Очільник партії Ле Пен підтримав озброєння України, але сказав "ні французьким військам"19.06.24, 16:50 • 29181 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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