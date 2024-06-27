Зеленський відповів, чи не занепокоєний можливістю скорочення підтримки Франції на тлі виборів

Президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чи не занепокоєний можливістю потенційного скорочення підтримки з боку Франції на тлі позачергових парламентських виборів в країні, вказав, що сподівається, що "більшість країн будуть на правильному боці історії, на нашому боці". Про це він сказав журналістам по прибуттю на саміт лідерів ЄС, пише УНН.

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"Я впевнений, що все засноване на підтримці людей, простих людей, ви знаєте, що лідери, партії, політичні лідери та уряди завжди будують свої думки та рішення лише на підтримці суспільства. І тому я сподіваюся, що навіть якщо... звичайно, це рішення, ви знаєте, вибори, це рішення тієї чи іншої країни. Ми не можемо натиснути на це і не хочемо цього. Це про cвободу. Це, до речі, про цінності, за які ми боремося. Отже, і тому я сподіваюся, що більшість країн будуть на правильному боці історії, на нашому боці", - вказав Зеленський.

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