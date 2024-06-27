Зеленский ответил, не обеспокоен ли возможностью сокращения поддержки Франции на фоне выборов

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не обеспокоен ли возможностью потенциального сокращения поддержки со стороны Франции на фоне внеочередных парламентских выборов в стране, указал, что надеется, что "большинство стран будут на правильной стороне истории, на нашей стороне". Об этом он сказал журналистам по прибытию на саммит лидеров ЕС, пишет УНН.

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"Я уверен, что все основано на поддержке людей, простых людей, вы знаете, что лидеры, партии, политические лидеры и правительства всегда строят свои мысли и решения только на поддержке общества. И поэтому я надеюсь, что даже если... конечно, это решение, вы знаете, выборы, это решение той или иной страны. Мы не можем надавить на это и не хотим этого. Это о свободе. Это, кстати, о ценностях, за которые мы боремся. Итак, и поэтому я надеюсь, что большинство стран будут на правильной стороне истории, на нашей стороне", - указал Зеленский.

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