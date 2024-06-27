Зеленский ответил, не обеспокоен ли возможностью сокращения поддержки Франции на фоне выборов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119843 просмотра
Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

  •  55299 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  103594 просмотра
Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

  •  33708 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102136 просмотра
публикации
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102135 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119840 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  142707 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  170047 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  169228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

В Google Translate появится более 100 новых языков: среди них крымскотатарский

  •  7473 просмотра
Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

  •  12320 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  104665 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

  •  77020 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

  •  72096 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский ответил, не обеспокоен ли возможностью сокращения поддержки Франции на фоне выборов

Зеленский ответил, не обеспокоен ли возможностью сокращения поддержки Франции на фоне выборов

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 13:15  •  12250 просмотра

Read in English

Зеленский надеется, что большинство стран поддержат Украину, несмотря на потенциальные политические изменения, поскольку борьба идет за свободу и за то, чтобы быть на правильной стороне истории.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не обеспокоен ли возможностью потенциального сокращения поддержки со стороны Франции на фоне внеочередных парламентских выборов в стране, указал, что надеется, что "большинство стран будут на правильной стороне истории, на нашей стороне". Об этом он сказал журналистам по прибытию на саммит лидеров ЕС, пишет УНН.

Детали

"Я уверен, что все основано на поддержке людей, простых людей, вы знаете, что лидеры, партии, политические лидеры и правительства всегда строят свои мысли и решения только на поддержке общества. И поэтому я надеюсь, что даже если... конечно, это решение, вы знаете, выборы, это решение той или иной страны. Мы не можем надавить на это и не хотим этого. Это о свободе. Это, кстати, о ценностях, за которые мы боремся. Итак, и поэтому я надеюсь, что большинство стран будут на правильной стороне истории, на нашей стороне", - указал Зеленский.

Глава партии Ле Пен поддержал вооружение Украины, но сказал "нет французским войскам"19 июня 2024, 13:50 • 27445 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
  •  5438 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Эксклюзив
Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин
  •  38589 просмотра

Экспертизы табачных изделий и их современных заменителей важны в контексте уплаты налогов и борьбы с теневым рынком - Рувин

Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
  •  81546 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Эксклюзив
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
  •  100429 просмотра

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

Эксклюзив
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
  •  90673 просмотра

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Эксклюзив
Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса
  •  60877 просмотра

Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Эксклюзив
Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований
  •  48503 просмотра

Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований

Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
  •  96839 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
  •  84362 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Эксклюзив
Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца
  •  79122 просмотра

Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца

Популярные

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102136 просмотра
Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg

  •  33708 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  103594 просмотра
Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

  •  55299 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119843 просмотра

Публикации

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

  •  102135 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  119840 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

26 июня 2024, 11:07  •  142707 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  170047 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  169228 просмотра

Война

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

  •  2882 просмотра
Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

  •  3678 просмотра
В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

  •  4739 просмотра
Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

  •  5208 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  12095 просмотра

политика

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

  •  597 просмотра
Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

  •  3936 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  12095 просмотра
Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

  •  8772 просмотра
Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

  •  13371 просмотра

Война

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

  •  2882 просмотра
Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

  •  3678 просмотра
В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

В результате российского удара по Харькову два человека получили ранения - ОВА

  •  4739 просмотра
Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

  •  5208 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  12095 просмотра

политика

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

Зеленский считает, что Беларусь в будущем может стать членом ЕС

  •  597 просмотра
Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

  •  3936 просмотра
Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

  •  12095 просмотра
Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

  •  8772 просмотра
Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

Зеленский хочет вынести на второй Саммит мира детальный план шагов по каждому из принесенных войной кризисов

  •  13371 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  53152 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  110210 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  112971 просмотра

Экономика

Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

Мелиорация, хлопок, арбузы: Одесская область увеличивает урожаи и экспериментирует с новыми посевами

  •  1737 просмотра
Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
Эксклюзив

  •  5455 просмотра
Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

Укрзализныця получила лицензию железнодорожного перевозчика в Польше

  •  8772 просмотра
Рекордные 55 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору

Рекордные 55 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору

  •  5211 просмотра
В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

  •  8661 просмотра

Киев

Есть опасения, что даже осенью киевляне не смогут использовать синюю ветку метрополитена - Витренко

Есть опасения, что даже осенью киевляне не смогут использовать синюю ветку метрополитена - Витренко

  •  7257 просмотра
В Киеве и области разоблачили более 300 нелегальных мигрантов: почти сотню из них депортируют

В Киеве и области разоблачили более 300 нелегальных мигрантов: почти сотню из них депортируют

  •  15539 просмотра
Похитили киевлянина и требовали у него 50 тыс. долларов: будут судить двух мужчин

Похитили киевлянина и требовали у него 50 тыс. долларов: будут судить двух мужчин

  •  15639 просмотра
"Красная" ветка метро Киева возобновила нормальную работу после падения мужчины под поезд

"Красная" ветка метро Киева возобновила нормальную работу после падения мужчины под поезд

  •  17530 просмотра
В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было

В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было

  •  20408 просмотра