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Зеленський в Ужгороді зустрівся з представниками бізнесу: обговорили кредитні програми та енергозабезпечення

Київ • УНН

 • 20232 перегляди

Президент України відвідав Ужгород в рамках платформи "Зроблено в Україні". На Закарпатті успішно працює близько 400 релокованих підприємств, а регіон отримає 530 млн грн підтримки.

Зеленський в Ужгороді зустрівся з представниками бізнесу: обговорили кредитні програми та енергозабезпечення

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Ужгорода, де зустрівся з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні". Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.

Деталі

Закарпаття розвивається. Через війну сюди переїхало багато людей, велика кількість релокованого бізнесу працює саме тут

- відзначив глава держави. 

Він також підкреслив, що місцевий бізнес співпрацює з центральною та регіональною владою, а релоковані підприємства створюють робочі місця у регіоні.

Під час зустрічі Зеленський також поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.

Зокрема сторони обговорили підтримку релокованих підприємств, розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для місцевого бізнесу, запуск цільових кредитних програм, безперебійне енергозабезпечення підприємств та бронювання працівників.

Доповнення

На зустрічі з підприємцями також була присутня і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, яка зазначила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу.

Офіційно в регіоні зареєстровано близько 400 таких підприємств.

Крім того, зростає кількість нових компаній. Порівняно з 1 січня 2022 року зараз їх на 3 тисячі більше. Серед них лідери за галузями – машинобудування, металообробка, деревообробка та сільське господарство.

Зазначається, що у межах ініціативи "Зроблено в Україні" на підтримку бізнесу цьогоріч було передбачено понад 45 млрд грн, із них щонайменше 530 млн грн – для Закарпаття.

Виробники регіону вже активно користуються цими інструментами, зокрема доступними кредитами, грантами, програмою розвитку індустріальних парків. Ми очікуємо, що всі програми в межах політики "Зроблено в Україні" будуть продовжені й наступного року

- заявив Свириденко. 

Нагадаємо

У Мінекономіки заявили, що цьогоріч українські підприємці отримали 14 645 пільгових кредитів на суму 55,2 млрд грн за програмою 'Доступні кредити 5-7-9%'.

Більшість коштів спрямовано на сільське господарство та переробну промисловість.

Володимир Омельченко

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