Зеленський в Ужгороді зустрівся з представниками бізнесу: обговорили кредитні програми та енергозабезпечення
Київ • УНН
Президент України відвідав Ужгород в рамках платформи "Зроблено в Україні". На Закарпатті успішно працює близько 400 релокованих підприємств, а регіон отримає 530 млн грн підтримки.
Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Ужгорода, де зустрівся з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні". Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.
Деталі
Закарпаття розвивається. Через війну сюди переїхало багато людей, велика кількість релокованого бізнесу працює саме тут
Він також підкреслив, що місцевий бізнес співпрацює з центральною та регіональною владою, а релоковані підприємства створюють робочі місця у регіоні.
Під час зустрічі Зеленський також поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.
Зокрема сторони обговорили підтримку релокованих підприємств, розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для місцевого бізнесу, запуск цільових кредитних програм, безперебійне енергозабезпечення підприємств та бронювання працівників.
Доповнення
На зустрічі з підприємцями також була присутня і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, яка зазначила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу.
Офіційно в регіоні зареєстровано близько 400 таких підприємств.
Крім того, зростає кількість нових компаній. Порівняно з 1 січня 2022 року зараз їх на 3 тисячі більше. Серед них лідери за галузями – машинобудування, металообробка, деревообробка та сільське господарство.
Зазначається, що у межах ініціативи "Зроблено в Україні" на підтримку бізнесу цьогоріч було передбачено понад 45 млрд грн, із них щонайменше 530 млн грн – для Закарпаття.
Виробники регіону вже активно користуються цими інструментами, зокрема доступними кредитами, грантами, програмою розвитку індустріальних парків. Ми очікуємо, що всі програми в межах політики "Зроблено в Україні" будуть продовжені й наступного року
Нагадаємо
У Мінекономіки заявили, що цьогоріч українські підприємці отримали 14 645 пільгових кредитів на суму 55,2 млрд грн за програмою 'Доступні кредити 5-7-9%'.
Більшість коштів спрямовано на сільське господарство та переробну промисловість.