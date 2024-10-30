Зеленский в Ужгороде встретился с представителями бизнеса: обсудили кредитные программы и энергообеспечение

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Ужгород, где встретился с представителями бизнеса Закарпатской области в рамках экономической платформы «Сделано в Украине». Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Закарпатье развивается. Из-за войны сюда переехало много людей, большое количество релоцированного бизнеса работает именно здесь - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что местный бизнес сотрудничает с центральной и региональной властью, а релоцированные предприятия создают рабочие места в регионе.

Во время встречи Зеленский также пообщался с предпринимателями, в частности с представителями релокированных компаний из Харькова, Мелитополя, Днепра и Никополя.

В частности стороны обсудили поддержку релоцированных предприятий, расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%» для местного бизнеса, запуск целевых кредитных программ, бесперебойное энергообеспечение предприятий и бронирование работников.

Дополнение

На встрече с предпринимателями также присутствовала и первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, которая отметила, что Закарпатье стало одним из лидеров по количеству релоцированного бизнеса.

Официально в регионе зарегистрировано около 400 таких предприятий.

Кроме того, растет количество новых компаний. По сравнению с 1 января 2022 года сейчас их на 3 тысячи больше. Среди них лидеры по отраслям - машиностроение, металлообработка, деревообработка и сельское хозяйство.

Отмечается, что в рамках инициативы «Сделано в Украине» на поддержку бизнеса в этом году было предусмотрено более 45 млрд грн, из них не менее 530 млн грн - для Закарпатья.

Производители региона уже активно пользуются этими инструментами, в частности доступными кредитами, грантами, программой развития индустриальных парков. Мы ожидаем, что все программы в рамках политики «Сделано в Украине» будут продолжены и в следующем году - заявил Свириденко.

Напомним,

В Минэкономики заявили, что в этом году украинские предприниматели получили 14 645 льготных кредитов на сумму 55,2 млрд грн по программе 'Доступные кредиты 5-7-9%'.

Большинство средств направлено на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность.