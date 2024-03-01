Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КСУ за квотою Президента
Київ • УНН
Президент Зеленський створив конкурсну комісію для відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України за квотою Президента.
Президент Володимир Зеленський ухвалив указ про створення конкурсної комісії та проведення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України за квотою голови держави. Відповідний указав оприлюднений на сайті Президента, передає УНН.
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Зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС стосовно осіб, яких призначає Президент, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 106 Конституції України, на виконання Закону "Про Конституційний Суд України".
Указ затверджує положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.
Також Президент указом постановив створити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, та затвердити її персональний склад.
Як зазначається, конкурсна комісія повинна буде забезпечити проведення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор- Ярослав Лазур;
- завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор Ольга Лотюк;
- директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Олександр Скрипнюк;
- завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професор Тетяна Слінько;
- доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки - Богдан Футей.
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