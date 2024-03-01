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Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 07:01  •  17714 просмотра

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Президент Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента.

Президент Владимир Зеленский принял указ о создании конкурсной комиссии и проведения отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте главы государства.  Соответствующий указал обнародован на сайте Президента, передает УНН

Детали

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС в отношении лиц, которых назначает Президент, руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 106 Конституции Украины, во исполнение Закона "О Конституционном Суде Украины".

Указ утверждает положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

Также Президент указом постановил создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, и утвердить ее персональный состав. 

Как отмечается, конкурсная комиссия должна будет обеспечить проведение отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • декан юридического факультета Ужгородского национального университета, доктор юридических наук, профессор- Ярослав Лазур; 
  • заведующая кафедрой конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор Ольга Лотюк; 
  • директор Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Александр Скрипнюк;
  • заведующая кафедрой конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, профессор Татьяна Слинько;
  • доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки - Богдан Футей. 

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