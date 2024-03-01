Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Президент Владимир Зеленский принял указ о создании конкурсной комиссии и проведения отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте главы государства. Соответствующий указал обнародован на сайте Президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение принято с целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС в отношении лиц, которых назначает Президент, руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 106 Конституции Украины, во исполнение Закона "О Конституционном Суде Украины".

Указ утверждает положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

Также Президент указом постановил создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, и утвердить ее персональный состав.

Как отмечается, конкурсная комиссия должна будет обеспечить проведение отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав конкурсной комиссии вошли:

декан юридического факультета Ужгородского национального университета, доктор юридических наук, профессор- Ярослав Лазур;

заведующая кафедрой конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор Ольга Лотюк;



директор Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Александр Скрипнюк;



заведующая кафедрой конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, профессор Татьяна Слинько;



доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки - Богдан Футей.



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