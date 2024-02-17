рф зараз має лише одну військову перевагу - знецінення життя, їхні м'ясні штурми це доводять - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф має лише одну військову перевагу - це знецінення людського життя, що супроводжується постійними м’ясними штурмами на полі бою. Про це Глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

росія зараз має лише одну військову перевагу, а саме - повне знецінення людського життя. Постійні російські м’ясні штурми це доводять. Міжнародна толерантність до відсутності верховенства права в росії та політика путіна контрольованої бідності призвела до того, що людське життя нічого не варте у росії - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора володимира путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього.