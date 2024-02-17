Зеленский: рф сейчас имеет только одно военное преимущество - обесценивание жизни, их мясные штурмы это доказывают
Киев • УНН
Зеленский сказал, что рф обесценивает человеческую жизнь, о чем свидетельствуют российские мясные штурмы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф имеет только одно военное преимущество - это обесценивание человеческой жизни, что сопровождается постоянными мясными штурмами на поле боя. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
россия сейчас имеет только одно военное преимущество, а именно - полное обесценивание человеческой жизни. Постоянные российские мясные штурмы это доказывают. Международная толерантность к отсутствию верховенства права в России и политика Путина контролируемой бедности привела к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит в России
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него.
Зеленский: рф сейчас имеет только одно военное преимущество - обесценивание жизни, их мясные штурмы это доказывают
Зеленский сказал, что рф обесценивает человеческую жизнь, о чем свидетельствуют российские мясные штурмы.
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