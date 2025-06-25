Зеленський прибув до Палацу Європи у Страсбурзі: очікується підписання угоди про створення Спецтрибуналу

Президент України Володимир Зеленський прибув до Палацу Європи у французькому Страсбурзі, де має поставити підпис під двосторонньою угодою з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України, передає УНН.

Деталі

Президент Зеленський прибув до Страсбурга, де має відбутися підписання угоди про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України. З боку Ради Європи угоду підпише генеральний секретар РЄ Ален Берсе. Цей документ включає також Статут Спеціального трибуналу.

Доповнення

Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.