Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге: ожидается подписание соглашения о создании Спецтрибунала
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский прибыл в Страсбург для подписания соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот документ, который подпишет также генсек СЕ Ален Берсе, охватывает Устав Специального трибунала.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Дворец Европы во французском Страсбурге, где должен поставить подпись под двусторонним соглашением с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН.
Детали
Президент Зеленский прибыл в Страсбург, где должно состояться подписание соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Со стороны Совета Европы соглашение подпишет генеральный секретарь СЕ Ален Берсе. Этот документ включает также Устав Специального трибунала.
Дополнение
Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.