Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге: ожидается подписание соглашения о создании Спецтрибунала

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Дворец Европы во французском Страсбурге, где должен поставить подпись под двусторонним соглашением с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН.

Детали

Президент Зеленский прибыл в Страсбург, где должно состояться подписание соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Со стороны Совета Европы соглашение подпишет генеральный секретарь СЕ Ален Берсе. Этот документ включает также Устав Специального трибунала.

Дополнение

Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.