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Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
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Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
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Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге: ожидается подписание соглашения о создании Спецтрибунала

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Президент Владимир Зеленский прибыл в Страсбург для подписания соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот документ, который подпишет также генсек СЕ Ален Берсе, охватывает Устав Специального трибунала.

Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге: ожидается подписание соглашения о создании Спецтрибунала

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Дворец Европы во французском Страсбурге, где должен поставить подпись под двусторонним соглашением с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН.

Детали

Президент Зеленский прибыл в Страсбург, где должно состояться подписание соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Со стороны Совета Европы соглашение подпишет генеральный секретарь СЕ Ален Берсе. Этот документ включает также Устав Специального трибунала.

Дополнение

Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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