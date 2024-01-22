Зеленський провів низку важливих нарад: одна з них стосувалась російських активів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі, спрямовані на координацію дій зі світовими партнерами та вироблення стратегії щодо заморожених російських активів. Мета - посилити позицію України проти російської агресії та виступити за конфіскацію цих активів для захисту України.
Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих нарад, які стосувались роботи з партнерами та заморожених російських активів, перредає УНН.
"Відзначу й кілька нарад за сьогодні. Перша – деталізуємо нашу подальшу роботу з партнерами на цей місяць і наступний, до кінця лютого. Україна має бути й буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні перемовини й документи. Друга нарада – щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях і мають бути використані для захисту від російської агресії. Додаємо міцності нашій позиції – позиції справедливості", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.
Зеленський хоче отримати напрацювання, щоб усунути складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями. Їх розглянуть на РНБО22.01.24, 21:17 • 27000 переглядiв
Нагадаємо
Раніше Зеленський заявив, що активи рф мають бути знайдені, заморожені та зрештою конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомогу всім тим в Україні, хто постраждав від війни.