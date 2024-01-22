Зеленський провів низку важливих нарад: одна з них стосувалась російських активів

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих нарад, які стосувались роботи з партнерами та заморожених російських активів, перредає УНН.

"Відзначу й кілька нарад за сьогодні. Перша – деталізуємо нашу подальшу роботу з партнерами на цей місяць і наступний, до кінця лютого. Україна має бути й буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні перемовини й документи. Друга нарада – щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях і мають бути використані для захисту від російської агресії. Додаємо міцності нашій позиції – позиції справедливості", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

Зеленський хоче отримати напрацювання, щоб усунути складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями. Їх розглянуть на РНБО

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявив, що активи рф мають бути знайдені, заморожені та зрештою конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомогу всім тим в Україні, хто постраждав від війни.