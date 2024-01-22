Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных совещаний, которые касались работы с партнерами и замороженных российских активов, передает УНН.

"Отмечу и несколько совещаний за сегодня. Первое - детализируем нашу дальнейшую работу с партнерами на этот месяц и следующий, до конца февраля. Украина должна быть и будет на повестке дня мира. Готовим необходимые переговоры и документы. Второе совещание - по российским активам, которые заморожены в разных юрисдикциях и должны быть использованы для защиты от российской агрессии. Добавляем прочности нашей позиции - позиции справедливости", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Зеленский хочет получить наработки, чтобы устранить сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями. Их рассмотрят на СНБО

Напомним

Ранее Зеленский заявил, что активы рф должны быть найдены, заморожены и в конце концов конфискованы в пользу защиты от российской агрессии и помощи всем тем в Украине, кто пострадал от войны.