Зеленський про запрошення Моді відвідати Індію: буду радий приїхати

Президент Володимир Зеленський коментуючи запрошення приїхати до Індії заявив, що буде радий приїхати, коли, прем’єр-міністр Нарендра Моді буде готовий побачити його. Також це залежить від вирішення певних аспектів на полі бою в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи планує він відвідати Індію, і чи скоріше, чи пізніше, Зеленський відповів: "Краще скоріше, тому що, коли ви починаєте стратегічні партнерства, коли ви починаєте будувати діалог, дуже важливо не гаяти час та не робити великі паузи, тому я думаю, що було б добре зустрітися знову. Якщо наша зустріч буде в Індії, я буду радий…".

Президент зазначив, що важливо побачити людей в Індії, тому що країну можна зрозуміти, якщо зрозумієш людей.

"Не думаю, що на все в мене вистачить часу, але краще все ж таки бути у вашій країні. Потрібно знайти ключ до цієї країни, а для цього дуже важливо побачити ваших людей", - сказав Зеленський.

Окрім того, він наголосив, що йому потрібно, щоб Індія була на боці України та пояснив, за яких умов зможе приїхати.

"Мені дуже потрібно, щоб ваша країна була на нашому боці, а не балансувала між нами та росією. Тут питання не про ваш історичний вибір, але хто знає? Можливо ваша країна може перетворитися на ключовий аспект в цьому дипломатичному впливі. Тому я буду радий приїхати до Індії, коли ваш уряд, прем’єр-міністр буде готовий побачити мене. Звичайно – це залежить від двох речей, коли ви будете готові і я маю стабілізувати деякі аспекти. Зокрема з військовими потрібно вирішити певні аспекти на полі бою, тобто зараз у нас є дуже слушний шанс, тому лише ці два аспекти є", - розповів Зеленський.

Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс

Доповнення

Офіс Президента опублікував спільну заяву України та Індії за підсумками візиту прем'єр-міністра Індії до України.

Зокрема, у ній Моді подякував Зеленському за гостинність, надану йому та його делегації під час візиту, і запросив його відвідати Індію за взаємно зручної нагоди.