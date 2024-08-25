Зеленский о приглашении Моди посетить Индию: буду рад приехать

Президент Владимир Зеленский комментируя приглашение приехать в Индию заявил, что будет рад приехать, когда премьер-министр Нарендра Моди будет готов увидеть его. Также это зависит от решения определенных аспектов на поле боя в Украине. Об этом он сказал в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

На вопрос, планирует ли он посетить Индию, и раньше или позже, Зеленский ответил: "Лучше скорее, потому что, когда вы начинаете стратегические партнерства, когда вы начинаете строить диалог, очень важно не терять время и не делать большие паузы, поэтому я думаю, что было бы хорошо встретиться снова. Если наша встреча будет в Индии, я буду рад...".

Президент отметил, что важно увидеть людей в Индии, потому что страну можно понять, если поймешь людей.

"Не думаю, что на все у меня хватит времени, но лучше все же быть в вашей стране. Нужно найти ключ к этой стране, а для этого очень важно увидеть ваших людей", - сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что ему нужно, чтобы Индия была на стороне Украины и объяснил, при каких условиях сможет приехать.

"Мне очень нужно, чтобы ваша страна была на нашей стороне, а не балансировала между нами и россией. Здесь вопрос не о вашем историческом выборе, но кто знает? Возможно ваша страна может превратиться в ключевой аспект в этом дипломатическом влиянии. Поэтому я буду рад приехать в Индию, когда ваше правительство, премьер-министр будет готов увидеть меня. Конечно - это зависит от двух вещей, когда вы будете готовы и я должен стабилизировать некоторые аспекты. В частности с военными нужно решить определенные аспекты на поле боя, то есть сейчас у нас есть очень удобный шанс, поэтому только эти два аспекта есть", - рассказал Зеленский.

Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс

Дополнение

Офис Президента опубликовал совместное заявление Украины и Индии по итогам визита премьер-министра Индии в Украину.

В частности, в ней Моди поблагодарил Зеленского за гостеприимство, оказанное ему и его делегации во время визита, и пригласил его посетить Индию при взаимно удобной возможности.