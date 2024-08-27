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Зеленський про реакцію Папи на заборону пов'язаних з рф релігійних організацій: важливо не втрачати зв'язок з Ватиканом

Київ • УНН

 • 22513 перегляди

Президент України наголосив на важливості підтримки зв'язків з Ватиканом та Італією після заяви Папи щодо "закону рпц". Зеленський закликав до постійної роботи проти російської інформаційної політики.

Дуже важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, заявив Президент України Володимир Зеленський, у відповідь на запитання, на тлі заяви Папи Римського Франциска після ухвалення закону про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій, чи розуміють партнери, що йдеться не про церкву, а про зону впливу росії. Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Дуже важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією. Іноді нам здається, що ми стільки разів сказали, стільки разів пояснили, стільки разів зустрічались. Вся команда зустрічалась у Ватикані, починаючи від різного рівня людей. Це дуже складно, й іноді це як дежавю

- сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не лише Ватикану, а інформаційної політики, бо коли боротьбу ставлять на паузу, усе заповнює інформація росії.

Вони в цьому працюють як годинник, у них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей, всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому тут нічого не зробиш, тільки працювати щоденно. Сьогодні буде заява одна, а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути інша заява. Церква працює у них за кордоном сильно. Її роботу припиняють у цьому сенсі в нас. Тому боротьбу треба продовжувати

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф, або, як його називають, закон про заборону московської церкви.

Папа Римський Франциск зробив заяву щодо закону, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з рф, або, як його називають, закон про заборону московської церкви. За його словами, "церкви не слід чіпати".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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