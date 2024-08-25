Церкви не слід чіпати: Папа Франциск зробив заяву про заборону УПЦ (МП) в Україні
Київ • УНН
Папа Франциск висловив занепокоєння щодо закону, який забороняє діяльність УПЦ (МП) в Україні. Він закликав дозволити молитися в обраних церквах та не чіпати жодну християнську церкву.
Папа Римський зробив заяву щодо закону, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. За його словами, "церкви не слід чіпати", передає УНН із посиланням на Vatican News.
Франциск зазначив, що з болем слідкує за бойовими діями в Україні та російській федерації.
"... роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати", – мовив Папа Римський.
Він також закликав не переставати молитися за те, щоби припинилися війни.
"У Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі та в кожному іншому регіоні. Народи просять миру! Молімося щоб Господь дав усім мир", - резюмував Франциск.
Зеленський обговорив з Патріархом Варфоломієм закон про заборону УПЦ (МП) в Україні21.08.24, 19:44 • 21338 переглядiв