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Церкви не слід чіпати: Папа Франциск зробив заяву про заборону УПЦ (МП) в Україні

Церкви не слід чіпати: Папа Франциск зробив заяву про заборону УПЦ (МП) в Україні

Київ • УНН

 • 28539 перегляди

Папа Франциск висловив занепокоєння щодо закону, який забороняє діяльність УПЦ (МП) в Україні. Він закликав дозволити молитися в обраних церквах та не чіпати жодну християнську церкву.

Папа Римський зробив заяву щодо закону, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. За його словами, "церкви не слід чіпати", передає УНН із посиланням на Vatican News.

Франциск зазначив, що з болем слідкує за бойовими діями в Україні та російській федерації.

"... роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати", – мовив Папа Римський.

Він також закликав не переставати молитися за те, щоби припинилися війни.

"У Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі та в кожному іншому регіоні. Народи просять миру! Молімося щоб Господь дав усім мир", - резюмував Франциск.

Зеленський обговорив з Патріархом Варфоломієм закон про заборону УПЦ (МП) в Україні21.08.24, 19:44 • 21338 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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